Caaguaceño se destaca elaborando réplicas de autos y otros medios de transporte a escala

Amarilla explicó que desde su niñez se ha ingeniado en fabricar réplicas con los juguetes que le regalaron. A pesar de proceder de una familia humilde valoró el esfuerzo de sus padres para que pueda actualmente dedicarse a esto plenamente.

“Yo no estudié para esto, me nació desde chiquitito, éramos de familia de escasos recursos. Mi padre me compraba los juguetes y ahí empezaba a ingeniarme, desde los 8 años ya le metía a esto”, relató.

“Hace 7 años me dedico plenamente a esto, no trabajé nunca en una carpintería. Lo que más me piden son camiones scanias tipo los cargueros”, contó.

¿Cómo se hacen los pedidos?

“El cliente pone el modelo, vemos si es factible para hacerlo y le pasamos el presupuesto. Varía algunas veces por los detalles, las molduras y todo lo hago a mano, cuando es más complicado lleva más tiempo”, señaló.

“Los presupuestos serían desde G. 900 mil y en una semana lo hago todo. Utilizó madera netamente, hoy estamos entre tres (trabajando en esto), mensualmente sacamos tres a cuatros”, agregó.

