Buscarán alternativas para que estacionamiento tarifado no afecte a deliverys, dice Federico Mora

“Habíamos quedado en conversar pero veo que se adelantan con la campaña, mañana vamos a comentarles en detalles de qué trata el proyecto, cuáles son los beneficios para la ciudad de Asunción en ordenar o reordenar el estacionamiento”, explayó.

“Hay que entender lo que ellos exponen, ya se habló sobre el caso de los frentistas de que están excluidos del sistema, cualquier lugar comercial sea restaurante o bares va a tener un frente y va a ser un espacio del uso del frentista”, expresó.

“Son cuestiones que se pueden analizar en el uso y desarrollo de su actividad como tal no se ve afectado, va a llegar y entregar el delivery y luego se retira de cualquier particular que solicite el servicio”, comentó.

¿A qué se debe el reclamo?

“Me parece que el punto es el periodo de espera que tienen entre pedidos, por lo general hay locales que tienen su estacionamiento y habrá otros que no. Me parece que aquí el punto en particular sobre es esos locales que no tienen estacionamiento o un lugar de espera y que hoy tenían a sus deliverys en la calle o en la vereda misma”, explicó.

“Lo de la vereda nos parece que es el momento de darle luego una alternativa porque finalmente lo que hace es ocupar la vereda, limitar el tránsito peatonal, romper las veredas porque esa es la práctica lamentablemente”, agregó.

