Buscan descriminalizar cannabis y generar un “tsunami” productivo con proyecto de Ley, dice abogado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Este proyecto tiene un énfasis muy fuerte en los usos medicinales del cannabis y eso tiene una base constitucional. Se hace eco de avances legislativos y científicos en el mundo”, comentó.

“En el mundo se están eliminando progresivamente los prejuicios con respecto al cannabis. Se avanza también en una mirada de descriminalización de la sustancia en Paraguay”, refirió.

“Va a desatar un tsunami productivo en nuestro país. Paraguay es un productor importante de cannabis. No es un secreto que este cultivo hoy ilegal sitúa a Paraguay entre los 4 primeros países del mundo. Vamos a legalizar esa gente que está plantando una planta no está poniendo una bomba ni matando”, aseguró.

More Entradas for Show: Made in Paraguay