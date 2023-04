Borba desacredita denuncia de Estigarribia: “No puedo darme el gusto de distribuir medicamentos”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Si hay una denuncia real, sincera y responsable me gustaría tenerla a fin de tomar las medidas necesarias. No puedo darme el gusto de distribuir medicamentos en otros lugares cuando a mi me pueden faltar, vivo llorando o plagueándome porque no tengo suficiente presupuesto en medicamentos y desviar para otros menesteres me parece totalmente ilógico”

Sostuvo que “estamos peleándonos todos los días porque haya la suficiente cantidad de medicamentos e insumos en los hospitales a fin de paliar la situación y ¿yo otra vez voy a desviar los medicamentos? bajo ningún punto de vista y si se hace esto es pecado capital para mí”.