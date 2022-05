Boletín Central con Humberto Rubin

La directora de Desarrollo del Ministerio de Educación, Zulma Morales, sostuvo que la Fiscalía no remitió la carpeta con los nombres de los supuestos autores del caso de abuso en el Colegio privado de Lambaré tanto a la jueza como a la institución educativa en la que regresaron a clases presenciales. “Es la Fiscalía la que no está habilitando porque todavía no tiene todos los procesos hechos seguro”, dijo