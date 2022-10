Boletín Central

El diputado y miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Ávalos Mariño, sostuvo que “mis expectativas no son positivas y no me hago ilusiones” sobre una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía hacia el Informe presentado este martes. Apuntó que “son muchos los hechos ya manejados por el Ministerio Público y no ha tenido trámite”.