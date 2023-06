Bicsa y el posicionamiento positivo de datos del cliente

“Nací el 26 de mayo de 1926, en Alton, Illinois, una pequeña población fluvial a orillas del Mississippi, a 40 kilómetros al norte de East St. Louis. Me pusieron el nombre de mi padre; a él le habían puesto el del suyo. Esto hacía de mí Miles Dewey Davis III, pero toda mi familia me llamó Junior. Siempre he odiado este sobrenombre.”, comienza narrando Miles Davis en su Autobiografía (1989) dos años de su muerte.

Redactado por Carlos Alberto González