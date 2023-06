“Beto” Ovelar trendrá 27 votos para la Presidencia del Senado, asegura “Bachi” Núñez

Ante las negociaciones por presidir la Mesa Directiva de ambas Cámaras del Congreso, el diputado electo Freddy Franco, señaló que desde la oposición “buscan agotar instancias” para ocupar los respectivos cargos, pero, aclaró que de no llegar a los números, no descartan apoyar a un candidato colorado que no responde al movimiento Honor Colorado.