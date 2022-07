‘Beto’ Ovelar se niega a responder a Mauricio Espínola: “Estoy en peso pesado y él en peso pluma”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“A mi no me interesa la opinión de Mauricio Espínola, no le voy a contestar. Si me decís a alguien del mismo peso político voy a responder, pero a él no. Primero que gane unas elecciones, que llegue al legislativo y después vamos a debatir”, arremetió.

“No tengo absolutamente nada personal con él pero creo que tendría que debatir con sus pares. Trabajábamos juntos pero él respetaba mi condición de senador y yo su posición de presidente de Seccional. Estoy en peso pesado y él en peso pluma”, aseveró.

Sostuvo que no quiere polemizar con los dichos de Espínola alegando que no “compiten en el mismo nivel”.

Sobre la renuncia de Luifer del oficialismo:

“Hoy sin dudas, hasta las encuestas maquilladas dan una victoria enorme a Santi Peña y Pedro Alliana. Esta incorporación les duele hasta el riñón, mañana van a decir que Luifer estaba con el Avión Iraní”, afirmó.