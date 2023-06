Belotto intentó varias veces ingresar el celular para ‘Tío Rico’ en la cárcel, según fiscal

Escuchá esta Noticia en Audio.

También afirmó que Belotto no contaba con ningún tipo de autoridad dentro del Penal de Viñas Cué mencionando que el mismo no tiene injerencia directa en el penal. “Directamente él no tenía injerencia directa hacia los personas porque no cumplía sus labores en ese penal, no tenía ninguna función ni cadena de mando dentro del penal de Viñas Cué”, aseguró el fiscal.