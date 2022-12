Bandas de rock y metal harán vibrar la Plaza Uruguaya de Asunción este sábado

La madre de la niña maltratada por su madrastra meses atrás, denunció que su propia madre no le está permitiendo que hable y tenga un relacionamiento normal con su hija. “Me tranca el relacionamiento, hace varios días que no puedo hablar con mi nena porque mi mamá no me deja, es una situación muy complicada y está incumpliendo muchas medidas”, apuntó.