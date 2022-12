Balmelli sobre declaraciones de Jaeggli: “Indigna que digan que las elecciones son así en Paraguay”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Balmelli manifestó que tiene una admiración hacia Eduardo Nakayama que a pesar de quedar en la lista oficial para la Cámara de Senadores denunció intentos de fraude electoral el pasado 18 de diciembre. Sostuvo que le pareció también que varias personas abandonaron las mesas en la hora de la final del Mundial de fútbol.

“Analice lo que presentó Eduardo Nakayama a quien le admiro porque teniendo ya para competir para el Senado igual lanza su voz de alerta y lucha”, remarcó.

“Es muy probable de que se hayan cargado las urnas, me indigna la gente que dice que las elecciones son así nomás luego en Paraguay. Tengo una cantidad de datos de personas que hayan abandonado mesas en la época del partido del Mundial, una cantidad de cosas que no me explicó en estas elecciones”, recalcó.

Cosas que cambiar

“Veo una política paraguaya dependiente del factor económico y vicios que están arraigados que alguna vez tendríamos que cambiar. Entre en el tema y todo el mundo me decía el día D y jamás imaginé de qué iba a ser como llegó a ser, no es que tire la toalla seguiré trabajando en esto porque me gusta y me apasiona”, aseveró.

Finalmente comentó que no estará participando de forma activa en los comicios generales ya que volverá a retomar sus actividades médicas y su profesión de docente.

