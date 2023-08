‘Bachi’ dice que deben “tratar de ser serios” y no empezar el nuevo gobierno “con el chake”

El senador Basilio ‘Bachi’ Núñez tras las declaraciones del diputado Yamil Esgaib mencionó que deben mantener la seriedad y no encarar el inicio de un nuevo Gobierno “con el chake”. Aseguró que la situación “es lo mismo que criticamos en el periodo anterior y donde pasamos cuatro juicios políticos a la fiscal General”. Resaltó que él ya no está dispuesto a entrar “en ese mismo mambo”. Afirmó que Esgaib "no representa lo que piensa el movimiento", dijo a Radio Ñanduti.

Sostuvo que no pueden comenzar el nuevo periodo legislativo de mala manera y encarar la situación con seriedad. “Tenemos que tratar de ser serios y no entrar a un inicio de Gobierno con el ‘chake’, es lo mismo que criticamos en el periodo anterior y donde pasamos 4 juicios políticos a la fiscal General, entrar en ese mismo mambo, yo no, él es responsable de sus dichos, no representa lo que piensa el movimiento”, dijo en contacto con la 1020 AM.

También mencionó que desde el Senado se está trabajando de manera a “fortalecer la Fiscalía General y darle más presupuesto”, resaltando que “ en estos 5 años la única Institución que permaneció tal como está es la Fiscalía General”.

Núñez dijo que tras las declaraciones de Yamil Esgaib el presidente de la Cámara y la líder de bancada se encargarán de la situación.