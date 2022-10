Autos eléctricos en Paraguay

Escuchá esta Noticia en Audio.

En el mundo hay tres tipos de coches eléctricos:

Vehículo eléctrico a baterías o Batery Electric Vehicle (BEV) . Vehículo híbrido enchufable o Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) . Vehículo eléctrico de autonomía extendida o Extended Range Electric Vehicle (EREV).

Con base en registros de Aduanas, en el 2016 empezó a crecer la cantidad de coches eléctricos. En la actualidad hay aproximadamente 300 autos eléctricos que ingresaron por importación directa.

Los automóviles eléctricos están desembarcando oficialmente en nuestro país, y se presentan como la opción competitiva y ecológica a los vehículos movidos a combustible fósil

Actualmente, el desarrollo de los vehículos eléctricos está en su fase de producción masiva, habiéndose logrado motores muy potentes que los impulsan y son alimentados por acumuladores capaces de proveerles una gran autonomía. El auto eléctrico es, a largo plazo, el futuro del automóvil, con lo cual el panorama mundial de la industria automotriz tendrá un nuevo elemento revolucionario que redundará en beneficios para el mercado y para el medio ambiente

No hay filtros que cambiar, no hay aceites, no hay caja de cambio (que se puedan dañar), no hay diferenciales. Todos son automáticos, es simplemente acelerar o frenar y tampoco el motor necesita aceites porque no hay desgastes de materiales, los imanes nunca se tocan por tanto no hay desgaste. Hacer un mantenimiento al motor no existe, sí al auto en sí, pero al motor no.

No hay consumo cuando estás parado, excepto el del aire acondicionado, solamente tenés consumo cuando te movés, no es como el caso de los vehículos a combustión que están todo el tiempo funcionando.

Todas las marcas que hay en Paraguay cuentan con representantes: BAIC, Nissan, Chevrolet, Ford, y otras marcas que se están comercializando aquí. La tecnología cero emisión además permite prescindir incluso de los lubricantes y preservar mejor algunas piezas de los vehículos.

El tiempo de carga varía mucho dependiendo de la capacidad de la batería que incorpore el vehículo eléctrico, estando entre las 5-8 horas. Este tipo de recarga tiene una variante que utiliza corriente alterna trifásica a 400V y 16A, pudiendo llegar a los 11 kW de potencia, que deja cargas completas en 2-3 horas.

No obstante, existen cargadores rápidos que completan la carga en solo 45 minutos, sin embargo, hay uno solo en todo el país y se encuentra dentro del servicentro ubicado al costado del Shopping del Sol.

Una carga de completa representa G. 10.640 en tarifa de electricidad y hasta 16.800 en vehículos de mayor capacidad de batería.

Dependiendo de las marcas, las velocidades máximas pueden variar, pero teniendo en cuenta que estos vehículos fueron en su mayoría, diseñados para circular por espacios urbanos.

Paraguay inaugurará en 2019 la primera “ruta verde” de abastecedores de vehículos eléctricos de carga rápida de Sudamérica y que unirá, a lo largo de 1.000 km, a sus principales urbes: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Las entidades Binacionales de Itaipú y Yasyretâ, con el objetivo de promover la movilidad eléctrica en el país, fomentar el uso de energías renovables y preservar el medio ambiente, el Parque Tecnológico ITAIPU (PTI) y Petróleos del Paraguay (Petropar) firmaron un convenio de cooperación que contempla la instalación de electropuestos de carga rápida en las estaciones de servicio de la empresa estatal. El acuerdo tiene por objetivo dar viabilidad a la denominada “Ruta Verde”, con la instalación de sistemas de carga para vehículos eléctricos. La primera “ruta verde” de abastecedores de vehículos eléctricos de carga rápida de Sudamérica y que unirá, a lo largo de 1.000 km, a sus principales urbes: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

La primera estación de carga operará en el trayecto de forma triangular que vincula a unos 80 pueblos y ciudades de gran desarrollo agrícola, ganadero e industrial.

Se trata de las rutas internacionales 1 (Asunción-Encarnación, en la frontera con Argentina), 2 y 7 (Asunción-Ciudad del Este, en la frontera con Brasil) y la ruta 6 (Ciudad del Este-Encarnación).

Los directivos de las entidades mencionaron que tenemos abundante energía limpia, renovable, en el Paraguay; y la incorporación de los coches eléctricos va a constituir un paso muy importante en la modernización del transporte público.

Los autos eléctricos ya están en nuestro país hace tiempo y se desenvuelven con tanta naturalidad que si por casualidad subís a un MUV o UBER y no escuchás el motor en marcha, posiblemente estás a bordo de uno de los tantos eléctricos que operan en Asunción.

Fuente: semar.com.py