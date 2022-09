Autoridades no permitirán movilización: “Quiere decir que van a solucionar”, afirma camionero

El dirigente camionero, Darío Toñanez, afirmó que si el ministro del Interior Federico González dijo que no permitirán la movilización de camioneros durante los Juegos Odesur “quiere decir que van a solucionar”. Apuntó que es una “gran especulada” porque quieren estirar y anexar con la rebaja del combustible que habría en la quincena de octubre.

“Creemos que eso de no permitir quiere decir que van a solucionar esta semana, el sábado es nuestro movimiento y no creo que tenga forma de impedir que vayamos a manifestarnos, no vamos a impedir significa que van a solucionar esta semana”, explayó.

Toñanez apuntó que “esto es una gran especulada y creemos que están estirando hasta ese famoso anuncio del presidente que va a ver una gran rebaja en la quincena de octubre. Esto tiene que resolverse en el Senado, la rebaja considerable que dice el presidente lo va a hacer él, porque en esa fecha Lichi ya debe estar renunciando (por su campaña política)”.

Reunión entre dirigentes

“Hoy vamos a reunirnos, porque hay sectores que ya están exigiendo más, nos pondríamos de acuerdo todos de lo que vamos a exigir porque si siguen especulando por supuesto que ya no vamos a aceptar este tema de los G. 560 (baja del combustible)”, concluyó.

