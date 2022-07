Aún desconocen origen de Fentanilo y Morfina que se entregaban en farmacias allanadas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Lo que importa es que estos medicamentos se estaban entregando sin ningún tipo de receta, no sabemos el origen, hasta que no podamos hacer trazabilidad de los lotes, no vamos a poder saber si son falsificados, de contrabando o si vienen de estas instituciones, seguramente la próxima semana vamos a tener datos más concretos”, aseveró.

Agentes Especiales de la SENAD, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de la SEPRELAD y DINAVISA llevaron a cabo una investigación que identificó un esquema de desvío de un precursor químico utilizado para la elaboración de LSD, droga psicodélica de síntesis. En un lapso de 2 años, a través de empresas de maletín, se desvió sustancia suficiente para la producción de al menos 33 Millones de Dosis de la mencionada droga.

Se trata de la Ergotamina, un producto químico muy empleado por industrias del rubro farmacéutico para la elaboración de medicamentos para la migraña y otras dolencias. Por otro lado, en el ámbito ilícito, esta sustancia es el principal precursor para la elaboración del LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico) una droga que tiene varias presentaciones, tales como pequeñas porciones de cartón y el líquido. La misma es muy consumida por la franja etaria adolescente y juvenil, por sus efectos psicodélicos.

