Ataque a una estancia en Expuentesiño: Peón asesinado recibió once impactos de bala

El jefe policial indicó que los delincuentes hablaban en portugues y algunos en español y guaraní, hasta el momento desconocen las circunstancias del porqué ingresaron de forma violenta a la estancia y quemaron el tinglado y varias maquinarias.

“Ayer a mañana a las 06:30 horas habría ocurrido un hecho de ataque a una estancia por parte de personas desconocidas con ropas camufladas, 12 a 10 personas aproximadamente las que atacaron y mataron a un peón”, relató.

“La estancia se encuentra ubicada a 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad de ExPuentesiño. Su propietario es un señor de apellido Medina oriundo de la ciudad de Pedro Juan Caballero”, explayó.

“Según testigos del hecho, algunos tenían acentos brasileros y otros hablaban en guaraní y español, los sujetos al llegar al lugar solo preguntaron si había policías. El peón vive a 300 metros del casco central de la estancia, primero lo mataron a él y luego fueron al casco central donde estaban otros peones, fueron dónde está el tinglado y quemaron junto a otras maquinarias”, explicó.

“Alfredo no fue calcinado, recibió once disparos de arma de fuego, no sabemos porque lo mataron, él se encontraba solo en su vivienda. No llevaron nada excepto dos celulares que pertenecían a dos empleadas”, expresó.

