“Asunción esta en Estado de emergencia”, afirma presidente de la Junta asuncena

May 26, 2022

“Asunción esta en un estado de emergencia, no solo a nivel de infraestructura, vial o edilicio, sino que también necesita una intervención urgente por parte del Gobierno Central, por razones presupuestarias y por una articulación con la Secretaría de Cultura para que podamos catalogar cuáles son los edificios que son patrimonios culturales y cuáles no”, afirmó.

“En mi calidad de concejal y presidente de la Junta Municipal la obligación es superior. El gran desafío es encontrar ese tiempo para cumplir con ambos roles. Tenemos un abanico de proyectos que debemos ejecutar e implementar”, refirió.

Demolición de edificios en Asunción:

“No se puede llevar a cabo la solución de los problemas solo por parte del Municipio porque lastimosamente el presupuesto no alcanza o no es competencia nuestra. El caso de la demolición claramente si había una denominación de patrimonio cultural eso evidentemente no tendría la autorización municipal para demoler”, aseveró.

“Necesitamos una articulación, un trabajo mancomunado, una inversión por parte del Estado, creemos que debemos articular mejor las acciones. Estamos en política, pero no debemos dejarnos llevar por la politiquería, debemos poner a los ciudadanos y a la ciudad primero”, sostuvo.