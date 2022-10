Así funcionan los autos eléctricos

La estrategia Way To Zero de Volkswagen y para desarrollar vehículos eléctricos

Way to Zero es una estrategia global que marca el camino responsable hacia la movilidad sustentable. El objetivo principal de esta estrategia es alcanzar, para el año 2050, una disminución significativa de la huella de carbono en nuestros procesos de producción, así como la optimización de nuestra cadena de suministro, empleando fuentes energéticas renovables y materiales reciclados.

Con acciones en el presente, reforzamos nuestro propósito de favorecer al medio ambiente para propiciar una mejor calidad de vida para todas las especies que habitan el planeta.