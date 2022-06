Asesinato del fiscal Pecci: Condenados podrían quedar en libertad condicional en 10 años, afirman

Este viernes un juez colombiano condenó a 23 años y seis meses de cárcel a los cuatro confesos responsables del asesinato del fiscal Pecci. Entre los sentenciados se encuentra el venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien disparó contra el agente cuando se encontraba de luna miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien resultó ilesa. Todavía continúa prófugo Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, también nacionalidad venezolana, quien es señalado por las autoridades colombianas como el conductor de la moto acuática que trasladó al autor de los disparos hasta la playa privada de un hotel de Barú, en Cartagena, donde se hospedaba la pareja.

Urueta explicó que los condenados habían llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en el que asumieron la comisión del hecho, razón por la cual no fueron a un juicio que podría haber durado entre 4 a 5 años. Mencionó que ante esta colaboración los mismos recibieron la pena de 23 años. “Al declararse culpable y además de pedir perdón a las víctimas, en este caso los familiares, el pueblo de Paraguay, ellos tienen ese beneficio”, expresó.

Libertad condicional significa que pueden salir de la cárcel pero deben presentarse ante un juez. El juez a lo mejor quería los 40 años de condena, pero si lo aceptaba iba a cometer un hecho delictivo”, dijo. “Lo importante es que este crimen no quedó en la impunidad y no quedará en la impunidad. Hay sicariatos en Colombia que no se llegó ni siquiera a los autores materiales”, agregó.

