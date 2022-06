Asesinato de político en Itapúa: Víctima no habría recibido amenazas, afirma fiscal

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Según los familiares, no tenía ningún tipo de amenazas. Conforme a lo que se pudo recabar es que la víctima tenía parientes en República Argentina compurgando una pena por tráfico, no podemos decir que ese sería el móvil del crimen, pero no podemos descartar ninguna línea. Manejamos varias hipótesis, pero no tenía amenazas por cuestiones políticas según nos dijeron”, afirmó.

“La víctima estaba como candidato a concejal y le estaba llevando un concejal departamental hasta su casa, no hay vecinos, cuando estaba por ingresar se escucharon tres disparos, salieron los familiares y encontraron que tenía tres disparos”, detalló.

Agregó que se realizó un rastrillaje donde se encontraron una vainilla sin percutir y dos vainillas servidas.