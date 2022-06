Asesinato de Pecci: no hay datos oficiales del vínculo con el PCC

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán contó que no hay datos oficiales de que la banda del Primer Comando de la Capital (PCC) haya sido parte del asesinato del Fiscal Marcelo Pecci, pero tampoco lo descartaron. El funcionario del Ministerio Público dijo que se siguen analizando las evidencias y que pronto se tendrán más novedades.

Al ser consultado sobre la hipótesis de que el PCC habría dado la orden del asesinato afirmó que “se esta analizando todo, no esta en condiciones de descartar ninguna arista, se están investigando las causas de Marcelo nacional e internacional, todo el universo de investigación criminal principalmente las complejas y de alto perfil que eran investigadas por Marcelo son parte de la investigación de su homicidio”.

“Es importante que se sepa que el ejercicio de la jurisdicción penal se hizo en Colombia, tiene la responsabilidad legal sino también moral por la alta vara que se generó con este homicidio en su territorio de llegar hasta el final de la investigación. Me atrevo a decir que la investigación es una responsabilidad compartida entre Paraguay y Colombia desde sus inicios”, mencionó.

“Desde el primer momento hemos trabajado de manera cooperativa, colaborativa y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de la investigación. Colombia continúa con firmeza y tiene una particularidad de no solo llegar a los autores morales sino también se esta cerrando con respecto a cuatro de los cinco detenidos”, afirmó.

“Estamos todavía con la investigación pendiente, no se va a quitar el acelerador en esta investigación ni aquí ni en Colombia. No podemos descartar ninguna hipótesis pero no puedo dar la certeza de que la orden haya salido de una facción criminal”, aseveró.

No se descarta que PCC haya dado la orden para asesinar al fiscal Marcelo Pecci en Colombia.