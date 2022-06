Asesinan a balazos al exdirector de Tacumbú

La noticia impactó de lleno en los corazones de los “huérfanos” de Game of Thrones. La serie basada en las novelas de George R.R. Martin se contó a lo largo de ocho temporadas y finalizó en mayo de 2019. Al poco tiempo se anunciaron varios spin-off que se comenzarían a producir. El más fuerte y ya confirmado por la compañía, es el que llega el 21 de agosto a la plataforma llamado House of the Dragon, sobre la guerra civil que se libró dentro de la Casa Targaryen unos 200 años antes de los eventos relatados en Juego de tronos.