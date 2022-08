Asalto tipo comando en CDE: Víctima ya había sufrido intento de atraco con el mismo taxista

Escuchá esta Noticia en Audio.

El jefe de la Comisaría 23 Carmelitas relató que el anterior intento de asalto ocurrió el 6 de abril pasado, pero que en aquella oportunidad los delincuentes no lograron llevarse nada porque la mujer solo transportaba documentos en su bolso. “Con el mismo taxista, el mismo conductor, la misma víctima fueron víctimas de un intento de asalto aquella vez, el mismo modus operandi, pero esa vez no llevaron nada porque la señora solamente estaba llevando documentos y no dinero”, refirió.

En esta oportunidad, tres delincuentes interceptaron el vehículo en el viaducto del kilómetro 7 de Ciudad del Este y con arma de fuego en mano se alzaron con más de USD 28.000 y varios cheques.

“Los asaltantes sabían con precisión que la señora estaba llevando el dinero en su cartera particular porque la víctima en su denuncia manifiesta que en ocasiones anteriores suele llevar el dinero, pero en sobres de papel. Esta vez puso en su cartera”, mencionó el oficial de policía y agregó que son detalles que llaman la atención por lo que ya están trabajando con el Departamento de Investigaciones para llegar a los responsables.

