Arturo Rubin recuerda sus inicios en el periodismo, su paso por Radio Ñandutí y otras facetas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando tenía 14 o 15 años era asistente y observaba. Comencé como operador en 1965 hasta 1975, mi turno era de 06:30 a 12:00 , los miércoles era día libre del operador de turno y entraba a las 05:00 de la mañana”, comentó.

“Era operador de Humberto Rubin. Usábamos cortinas musicales y el programa se llamaba Súper Onda. Después hice programas tradicionales como Radio Noche que iba de 21:00 a 23:00″, continuó relatando.

“Fui conductor de programas, animador de fiestas y empresario. En 1976 tomé la decisión de que el 90% sea fútbol”, dijo.

“Me encanta la música. Primero miraba a Humberto Rubin cuando presentaba a los artistas, posteriormente me dio la posta y tuve la satisfacción de presentar a excelentes figuras en la Fonoplatea Multicolor”, expresó.

¿Cuántos Mundiales transmitió?

“No estuve en todos como en México 1986. Pero después sí, nos fuimos con Humberto Rubin al Mundial Juvenil de Japón en 1979 y Maradona fue elegido el mejor del mundo”, manifestó.

“Vi jugar a Pele, Maradona y Messi. Atléticamente Pele tiene una calidad técnica excepcional. Los tres son fenómenos”, aseguró.

More Entradas for Show: Made in Paraguay