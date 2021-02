Arévalo afirma que precandidatura de Centurión a la Intendencia de Asunción es “porque Marito le quiere romper el culo a Horacio”

Arévalo mencionó que el presidente Mario Abdo Benítez le ofreció primero a él ser el precandidato del oficialismo para las Intendencia de Asunción, pero que cambió de opinión ya que al diputado Arnaldo Smaniego, la senadora Lilian Samaniego y el concejal Julio Ullón, no estaban de acuerdo con la propuesta.

“No les gustó, porque no soy un títere, no me importa que no les guste pero voy a continuar. Si el presidente me pidió para que me candidate y de repente otros son los que influyen en su decisión que querés que te diga”, expresó el senador. Asimismo calificó de improvisada la precandidatura de Daniel Centurión

Por otro lado manifestó que le puso el punto final a todo tipo de ofrecimientos y que conversó con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, para aclararle que él no aceptará dicha institución a cambio de no continuar con su precandidatura.

