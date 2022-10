Aprehenden a tres hombres que participaban de una manifestación de personas con discapacidad

Escuchá esta Noticia en Audio.

Goiburu detalló que tuvieron que utilizar la fuerza “que nos avala la Constitución” para despejar y sacar de la ruta a estas personas. Indicó que la movilización de las personas con discapacidad trataba sobre el reclamo de víveres y un salario mínimo que debe ser proveído por el Gobierno Nacional.

“Ya está totalmente despejado, ayer a la tarde tuvimos que utilizar la fuerza mediática, hubo mucha negación, aprehendimos a tres personas que no son discapacitados porque estaban incitando en la ruta (violencia). Se conversó mucho con ellos, no hubo caso, tuvimos que implementar únicamente lo que la Constitución nos avala para dar paso a los automovilistas”, señaló.

“Son personas con discapacidad diferente que están en silla de ruedas, son menores, señoras, respetamos eso y con mucha moderación despejamos la ruta. Reclamaban víveres y sueldos mínimos que sean proveídos por el Estado y otros que ya presentaron”, refirió.

“Si lo vuelven a hacer no les vamos a permitir, no cumplieron ellos y tuvimos que implementar la medida de fuerza, no hubo incidentes ni persona golpeada, ni mucho menos se les tocó a las personas con discapacidad. Los aprehendidos ya están a disposición del Ministerio Público”, expresó.

