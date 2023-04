Apoderado del Unace tilda de “infiltrado” a Gómez Otaño tras declinar a su candidatura Presidencial

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Él venía del Partido Colorado, dijo que iba a traer un equipo pero nunca trajo nada (…) Creo que sí era un infiltrado, quería debilitarnos pero estamos más fortalecidos que nunca”, mencionó.

Adelantó que no pedirán el voto útil para otros sectores tras la renuncia de su candidato a la Presidencia de la República. “La gran mayoría no quiere pedir votos a favor de nadie”, acotó.

“Ya no se puede más renunciar, él declinó en forma personal, eso no es institucional. Se le reclamó pero ya no apareció. No quiero darle mucho protagonismo a él sino a las personas que deciden ir para delante. Faltan 19 días para las elecciones y no condice esto con lo que él juró”, refirió.

