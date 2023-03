Apoderado de la ANR tilda de irresponsable a senador: “Conmigo no va a estar jodiendo”

“Ese es un tipo irresponsable, se pasa acusando sin pruebas. Mencionó que presionaba para la designación de un ministro de la Corte, esta es una cuestión que tiene que ver con la cabeza de este tipo. Yo cuido mi nombre porque vivo de esto, no voy a dejar que así no más se use mi nombre, como chicle”, afirmó.

“Me siento afectado por esto, es un irresponsable. El senador me dijo que le puedo enviar 10 escribanos, le dije que le puedo mandar 20 o 35 escribanos, conmigo no va a estar jodiendo este señor”, sostuvo.

Dijo que “la ventaja que tengo es que soy abogado que ejerzo, no sé si él ejerció algo alguna vez. Yo mismo voy a llevar la querella con mis propias manos, es mi área y no voy a pagar honorarios, lo que percibo a lo mejor voy a dar una donación a alguna institución”.