“Apelo a la buena decisión de los diputados”, afirma gobernador de Guairá para seguir en su cargo

El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, manifestó que “apelo a la buena conciencia y decisión de los señores diputados” para seguir en su cargo. Expuso que “casi todo el departamento está expectante” ante lo que ocurra en la Cámara Baja que tratará su destitución o no en uno de los puntos del día.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Apuntó que “desconozco los números, estamos supeditados a la decisión de los diputados, espero que se respeten no solo un informe unilateral de parte de los interventores sino también se maneje el de la Contraloría que es totalmente diferente a lo que presentaron”.

Informe de los interventores

“Hace una semana atrás que volvimos a la Gobernación instruidos por un amparo judicial, hemos entrado a ver el estado actual, mirando los documentos de la administración a ver cómo dejaron los interventores”, refirió.

“Es un informe traído de los pelos, donde niega por ejemplo la existencia de obras, eso no es real. Ellos vinieron a auditar los USD 2 millones del fondo del Covid-19, nosotros tenemos un listado de obras que hicimos. Hay un montón que fueron auditadas por Contraloría y no puede ser que los interventores digan de que no existan las obras”, explicó.

El gobernador fue denunciado por supuestamente despilfarrar más de USD 2.000.000 de los fondos de Covid-19, hechos de corrupción y varias irregularidades en su gestión. La Cámara de Diputados deberá determinar este miércoles si lo destituye o no de su cargo.

