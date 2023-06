ANNP: “Tengo la conciencia tranquila” dice titular de la institución

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay una buena reserva no hay intención de entorpecer nada, las licitaciones tienen un proceso largo, yo tengo la conciencia tranquila, no tengo temor de que se me abra algún tipo de investigación, yo vengo para hacer bien las cosas”, mencionó el titular

“El Programa Anual de Contrataciones se confecciona consultando sus necesidades a todas las gerencias portuarias, esto se cerro en febrero y yo llegué en marzo, esto significa que no lo elabore yo”, afirmó.

Sobre la compra de pararrayos:

“Por ejemplo lo de la compra de pararrayos, esto es absolutamente necesario y urgente en un puerto, porque todas las terminales portuarios tienen un sistema informático para la realización de los cobros. Si no tenemos esto gastaríamos mucho más en reparaciones”, aseveró

“Todas las terminales en el mundo tienen pararrayos no es un invento esto”, aseguró.