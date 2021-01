Este miércoles en Washington, el demócrata Joe Biden juró como presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como vicepresidenta. Al respecto, el analista político y profesor de la universidad George Washington, Ricardo A. Castillo, mencionó que el actual mandatario llegó al poder “rompiendo esquemas” ya que estaban acostumbrados a los candidatos “excéntricos”.

«Biden llega al poder siendo Biden, siendo un centrista, un moderado y rompiéndonos los esquemas porque nos veníamos acostumbrando a los candidatos excéntricos y este señor vino con una precampaña y campaña aburrida nos lleva a contracorriente y gana la denominación y hace un discurso de inauguración bastante predecible, donde habla de la unidad y un discurso no es suficiente en un país tan dividido. Él va a tener, todo el tiempo, buscar un equilibrio con esa agenda que envíe señales de que esta comprometido con esa unidad», sostuvo.

