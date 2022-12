Ameliano arrancará la pretemporada con el 90% de su plantel, afirma Héctor Melgarejo

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nuestra gestión en las contrataciones fue muy buena gracias a Dios, tenemos el 90% del plantel que arrancará el lunes, solo faltan firmar algunos casos de los préstamos y con los van a venir de afuera firmar los contratos”, comentó.

Varios cambios

“15 se quedan y 15 se van, nosotros no somos de cambiar eso, pero en este caso la realidad es que fuimos de los peores en campaña, se sufrió bastante y no queremos volver a pasar por esta situación. El principal objetivo de estos cambios es la de no volver a pasar por la situación que vivimos”, indicó.

Melgarejo explicó que hablará con Pablo Zaballos para definir si seguirá o no en el club, en el caso de Federico Cristóforo dejó la institución por decisión técnica ya que por gustos futbolísticos del entrenador se realizó la contratación del golero argentino Joaquin Papaleo.

