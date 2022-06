Amarilla afirma que el PLRA debería competir por la lista 2 para elección de cargos plurinominales

“Para nosotros es peligroso lo que propone Efraín Alegre, desde el momento en que él plantea utilizar el padrón de la concertación para elecciones de cargos plurinominales. Es peligroso porque el partido Patria Querida ha anunciado que correrá con su propia lista”, expresó.

“Se podría dar una alianza, pero ¿qué padrón vamos a utilizar?. Desde el momento en que Patria Querida dice nosotros vamos a correr con nuestra propia lista, yo creo prudente y estoy dispuesto a sostener esa posición de que el Partido Liberal Radical Auténtico tiene que competir como lista 2”, comentó.

“A mi no me sirve una alianza donde yo le reservo 10 lugares a un partido que moviliza menos gente que en una elección de delegados de curso de un Colegio. No me sirve darle un espacio al PDP, yo necesito que las bases liberales estén activas de manera íntegra en la interna y las generales para generar la movilización de electores para el 30 de abril del 2023”, aseveró.

“Hoy a las 17:00 horas el presidente Efraín Alegre convoca a una reunión virtual. Él administra quién entra y quién sale cuando va a haber votación. Está desesperado porque sus amigos que se encaman con el Gobierno quieren usar al partido para llegar con un poco más de chances en las generales del 2023”, sentenció.