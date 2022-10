Alumna baleada en colegio de Nueva Italia: A pesar de signos positivos, puede quedar paralítica

El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, contó que si bien la adolescente que fue baleada por un compañero en un colegio de Nueva Italia, muestra signos positivos de recuperación, aún no se puede descartar una posible parálisis. Destacó además que se "debe dar tiempo al tiempo" para saber cómo evoluciona la menor.

El profesional dijo que hay buenas señales pero todavía no puedes hablar de cómo será la recuperación de la menor. “Muestra buenas señales de recuperación ahora que ya no se le aplican anestésicos”. “Debemos seguir esperando, sabemos que su familia está sufriendo mucho pero solo podemos informar de los pequeños avances”.

“No se descarta que que la niña quede paralizada, que no presente macroeheridas, no significa que no tenga otras lesiones, debemos dar tiempo al tiempo”, Afirmó el doctor Saldívar.

El pasado lunes 24 de octubre, un alumno de un colegio de Nueva Italia había llevado un arma de fuego en la institución, en el reseso baleó a una compañera. El menor de 15 años se encuentra detenido.