Allanan criadero clandestino de gallos presumiblemente para usarlos en riñas

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra la modelo Laurys Diva por exposición de menores en un video en las redes sociales. El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar Said aclaró que la influencer no sería procesada si no que esta medida es una advertencia.