Al matar al exdirector de Tacumbú el sicariato dice “nosotros mandamos”, afirma abogada

“Tenemos que tomar esto como una señal muy grave, no solo para el sistema penitenciario sino para la seguridad nacional porque al matar a un exdirector penitenciario el sicariato esta diciendo ‘nosotros mandamos, hacemos lo que queremos y si las autoridades no son complacientes nosotros no tenemos reglas’”, aseveró.

Sostuvo que el mensaje enviado es “si no se cumplen nuestras reglas y no suceden lo que pedimos, podemos matar en las calles con total impunidad a la vista de todos”.

“Lo más urgente es descomprimir las cárceles, si tenes una penitenciaria que no contempla las condiciones mínimas de seguridad un incendio se puede producir de la manera más fácil. Primero se debe descomprimir las cárceles, no se puede tener 4.000 personas en una cárcel que era para albergar a 400”, enfatizó.

