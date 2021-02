Ajustan logística para iniciar campaña de vacunación contra el coronavirus en Paraguay

En los últimos siete días tuvieron lugar dos anuncios importantes: por un lado, el Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras alianzas, anunció el adelanto de las primeras dosis adquiridas por Paraguay dentro de la compra a gran a escala.

Por el otro, el ministro Julio Mazzoleni confirmó la firma de contrato para adquirir las vacunas “Sputnik V” del Fondo Ruso de Inversión, en una negociación directa entre el Estado paraguayo y el instituto que las produce. Para llegar a esta instancia fue necesaria una modificación a la Ley de Vacunas 4.621/12 para incluir de forma temporal cláusulas que permitan la negociación directa con las farmacéuticas y productoras, como lo son de confidencialidad mientras duren las negociaciones.

El ministro afirmó que aún no se puede adelantar la cantidad de vacunas a ser adquiridas hasta que no finalice la negociación, ni los precios. No obstante, una vez concretada la compra todas las documentaciones serán derivadas a la Contraloría General, que emitirá un dictamen, así como a las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso.

El titular de Salud anunció a fines de enero que por negociaciones directas se esperan adquirir unas 3.000.000 de dosis. Mientras que por el Mecanismo Covax serán adquiridas unas 4,3 millones de dosis

Adelanto del Mecanismo Covax

El sábado 30 de enero pasado se confirmó el adelanto del envío de las primeras dosis que serán adquiridas a gran escala por el mecanismo de compra de la OMS y la Fundación GAVI, una alianza público-privada mundial que busca asegurar el acceso equitativo de vacunas.

Paraguay ya realizó el primer pago para estas vacunas, de unos US$ 7 millones, y cuenta con otros US$ 40 millones reservados para la adquisición final de las dosis; recursos provenientes de los US$ 514 millones reservados para el área de Salud de la línea de emergencia de US$ 1.600 millones aprobada al inicio de la pandemia 10 meses atrás.

Se enviarán 300.000 dosis, que también se aguardan para mediados del mes de febrero. El objetivo final del Mecanismo Covax es comprar 2.000.000.000 de dosis de las distintas vacunas contra el covid-19 para su distribución a la población de riesgo de los casi 190 países que firmaron el acuerdo de compra.

Vacunación en Paraguay

Ante la eventual llegada de vacunas de distintos laboratorios, desde el Ministerio de Salud se tomó la decisión de garantizar las dos dosis para las personas, dependiendo de la cantidad.

Esto significa que si llegan 10.000 dosis, por ejemplo, estarán serán para 5.000 personas ya que las vacunas requieren de dos dosis para generar inmunidad, explicó la directora de Coordinación de Regiones Sanitarias, Dorys Royg.

La medida busca garantizar dos dosis de una misma compañía para ante la gran cantidad de vacunas en desarrollo. De igual manera, de los primeros lotes se priorizará a su vez al personal de blanco de los hospitales de referencia para atención a covid-19 y de mayor exposición.

Desde el 10 de febrero se iniciará el registro para el personal de blanco. Para adultos mayores de 60 años, el siguiente grupo a ser vacunado en orden de prioridad, se espera que se habilite el registro en las últimas semanas del mes.

Logística y distribución



Una vez que llegue el primer lote al país, se requerirán unas 72 horas para la distribución e iniciar finalmente la campaña de vacunación con los primeros sujetos, recordó la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, Viviana De Egea.

Para la campaña de vacunación, las direcciones del Ministerio de Salud cuentan con distintos escenarios de llegada de vacunas de distintas productoras y los centros de salud a priorizar en las primeras dosis, señaló.

En cuanto a la logística en sí, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) apoyará con containers móviles para almacenar las vacunas a -20°C, requisito para las Sputnik V. Además se están adquiriendo termos especiales y trajes para la manipulación de estas vacunas ya en los lugares de vacunación, añadió Royg.

La cartera sanitaria también adquirió elementos para el monitoreo de temperatura y la compra de las vacunas Sputnik V incluye el acompañamiento de expertos del Fondo Ruso para asegurar que no se rompa la cadena de frío hasta el momento de la aplicación.

Las dosis anunciadas por el Mecanismo Covax, al menos en este primer envío, corresponden a las producidas por el laboratorio AstraZeneca. Estas dosis requieren de entre 2°C a 8°C para su conservación, que corresponde al rango normal de las vacunas que se aplican en el país y las condiciones están dadas para su distribución.

Ambas vacunas cuentan con sus estudios publicados (la Sputnik V lo hizo en esta semana) y registran más del 90% de efectividad una vez aplicada las dos dosis requeridas. Autoridades sanitarias recuerdan que esto no significa que uno no se contagie de covid-19, sino que no desarrollará las formas graves de neumonía, que en el Paraguay ya llevan 2.779 muertes y a nivel mundial más de 2,15 millones.

Fuente: Agencia IP