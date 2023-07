Agresión a martillazos en San Lorenzo: Víctima dice que no desistirá de su denuncia

“Yo estaba de camino a mi casa y fui interceptado por unos tipos en un vehículo que me bocinaron, me apretaron mientras estaba en mi moto y casi fui a chocar contra un auto”, aseguró Mora.

“Me cerraban el paso, pensé que era un asalto y un tipo se bajó, me dijo que casi le ahorque a su hijo y me dio una bofetada, te voy a matar me decía. Sacó un martillo de su auto y me dio tres martillazo”, agregó.

Finalmente, el hombre afirmó que no desistiría de su denuncia.