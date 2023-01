“Agradecido con el fútbol porque llegué a los objetivos que me propuse”, afirma Guillermo Beltrán

Escuchá esta Noticia en Audio.

Explicó que es una persona que vino del interior del país con las ganas y el sueño de convertirse en futbolista, tal anhelo se cumplió en el año 2005 debutando con Independiente de Campo Grande. Desde allí no paró y pasó por varios equipos donde dejó un legado importante como en Nacional y Cerro Porteño.

“Es gratificante y lindo el cariño de la gente que te recuerda por lo que hiciste. El hincha cerrista te reconoce siempre y estoy contento con eso”, remarcó.

¿Qué se viene para la temporada 2023?

Después de superar la lesión de rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo al margen durante el 2022, para este año aspira a tener una revancha. Por el momento comentó que está manejando varias ofertas entre ellas un equipo de Primera División.

“Todavía no hay nada, vengo de una lesión larga y no pude jugar por eso. Ahora estoy recuperado si hay una posibilidad en Primera, ya me manejó solo, no tengo un representante fijo”, sostuvo.

“Estoy queriendo jugar todavía, tuve rotura de ligamento cruzado en marzo del año pasado, son situaciones a las que uno está expuesto”, concluyó.

