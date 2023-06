Adolescente fue raptado y aparentemente abusado por cuatro mujeres en Minga Guazú

“El menor dijo que salió del colegio y fue a la casa de un compañero, al salir de la casa del mismo afirmó que cinco chicas lo invitaron a subir a un vehículo. Las mujeres lo invitaron a tomar vino, quedó dormido y al despertar se dio cuenta que estaba desnudo”, dijo la agente fiscal.

Al adolescente le dieron algo de beber y luego perdió la conciencia. Posteriormente despertó desnudo en una vivienda desconocida. “Él no dijo que fue asaltado, el adolescente no sabe donde lo llevaron, dice que no recuerda nada y que tampoco conoce a las mujeres. El adolescente dice que no le sacaron fotos”. indicó.