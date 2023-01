Acusan a Acevedo y Querey por supuesta usurpación del nombre Movimiento Nueva República

Explicó que el 28 de diciembre pasado consiguió la titulación del nombre en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), pidió a la dupla presidencial dejar de utilizar la denominación porque podrían llevar la causa a la instancia judicial.

“Desconozco los motivos por el cual impulsan una campaña presidencial con un lema ajeno que corresponde a un movimiento interno de la ANR que ya ha hecho campaña. No se podía accionar antes debido a que no teníamos el título marcario, actualmente ya tenemos por lo que vemos en la necesidad de informarle a dupla Acevedo – Querey que deben respetar el uso de nuestro nombre”, manifestó.

“Informó a la opinión pública que no somos parte ni queremos ningún tipo de acuerdo político, económico, lo que sí queremos que dejen de usar el lema de un lema colorado nuevo que ha sido creado con una visión totalmente a lo que hoy vemos en política nacional”, comentó.

“Ellos ya recibieron el colacionado que es base para una elección legal posterior, de no entrar en razón porque no tenemos mucho de qué hablar. Deben cesar de la denominación y deberían crear uno nuevo para darse a conocer y no estar utilizando y apropiándose de uno ya existente”, criticó.

“Nuestros asesores jurídicos van a ver la estrategia a seguir, por el momento estamos difundiendo de que se sepa, esperemos que entren en razón y acaten la Ley”, finalizó.