Acuerdo entre el Gobierno y camioneros: Dicen que “no es subsidio, es redistribución de ganancia”

Darío Toñánez, representante del gremio de los trabajadores al volante de Tobatí recalcó que aún no tuvieron una "victoria", ya que dependen de la voluntad de los congresistas que presentarán este lunes el proyecto de ley para la reducción del costo de los combustibles. Dijo que por ahora están en "tregua", pero de no tener celeridad a sus pedidos, las medidas de fuerza volverán.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Según el representante estos cinco días fueron muy intensos. “Fueron días de intensas luchas, muchas personas detenidas hubo. Buscamos lo mejor para la ciudadanía en general”. También destacaron que el acuerdo tendrá validez una vez que se apruebe en el Congreso. “La forma en que que el acuerdo sea factible será mediante la aprobación del Congreso. Se debe aprobar un proyecto de ley que será presentado el lunes”.

Resaltó que están esperanzados en que todo salga bien ya que no habría forma de rechazar la rebaja. “Creemos que los parlamentarios aceptarán. Este es un beneficio para toda la ciudadanía. No es un subsidio, es una redistribución de la ganancia”, explicó además que de no tener celeridad en su pedido volverán a retomar las medidas de fuerzas.

El día viernes el gremio de los trabajadores al volante y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo, en donde se les ofreció a los manifestante la reducción de 560 Gs. en el Diesel Tipo III y la Nafta de 93 octanos. El proyecto de ley será presentado este lunes en el Congreso

More Entradas for Show: Perspectivas