“Actúa de Shakira la Fiscal General del Estado”, dispara Velázquez

Afirmó que “si Horacio Cartes dice que le defienden a Sandra Quiñónez es la verdad”. Señaló que el verdadero enemigo del líder de Honor Colorado es Estados Unidos: “Nosotros no somos sus enemigos realmente (refiriéndose a los EEUU)”. “Si él dice que le defienden a Sandra Quiñónez es la verdad, nosotros no somos sus enemigos realmente (refiriéndose a los EEUU). Estados Unidos siempre ha actuado de esa manera (acusaciones a exmandatarios de corrupto), no es que porque estamos en épocas de elecciones lo hace”, declaró.

El precandidato a la presidencia de la República, aseguró que las autoridades americanas siempre han calificado a los expresidentes de “significativamente corrupto” cuando ellos quisieron. Apuntó que la acusación es seria e importante y que sigue con la idea de no darse el “abrazo republicano” con Horacio Cartes culminada las elecciones internas.

