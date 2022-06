Activista denuncia irregularidades en proceso judicial en su contra: “Es una persecución”

“El juicio oral se suspendió el año pasado y ayer entramos en el proceso en que se tenían que exponer ante el Tribunal las pruebas presentadas. Después de un año citan el vídeo que contiene las pruebas donde se grabó toda mi estadía y que siempre estuve en la calle, ese CD estaba roto. El vídeo es largo y tiene varias facetas”, expresó.

“Me manifiesta el Juzgado que el CD presillaron por una hoja, ¿qué pensaron, que iba a correr el vídeo?. Esto es claro, es una persecución, en consecuencia de mis denuncias. Es una alerta para que yo me pueda callar y deje de denunciar, entonces tratan de amedrentar inventando”, sentenció

“La jueza me dijo que lamentablemente ya se perdió y me recomendó que para la próxima presente en un pendrive. Pero que este ya no se pudo valorar y no puedo presentar esta prueba para que se vea”, señaló.