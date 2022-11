Acevedo promete negociar personalmente tratado de Itaipú acompañado de expertos y congresistas

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nosotros no queremos quedarnos en la revisión del Anexo C que es un tema de tarifa, queremos renegociar el Tratado de manera integral. Cuando digo personalmente es que quiero evitar el protocolo de las notas que vuelve farragosa una negociación”, expresó.

“Hoy día las negociaciones se hacen de manera personal pero eso no quiere decir que no vaya acompañado de los que más saben. Me acompañarán los que más saben y congresistas”,refirió.

“Entre nosotros tenemos al futuro senador Pedro Ferreira que con todo un equipo ya está trabajando no sólo por el Anexo C sino por la renegociación integral del Tratado; por los nuevos roles y modernización de la ANDE y la reconversión industrial que supone una utilización racional de la energía”, comentó.

More Entradas for Show: Franja Roja