Accidente fatal en Paraguarí: Conductora murió calcinada dentro del vehículo

Castro expresó que la conductora del móvil, estaba transitando desde Carapeguá con rumbo a Paraguarí, momento en el cual habría perdido el control del rodado, terminó a un costado de la ruta, se incendió el móvil y terminó muriendo calcinada.

“Aparentemente no hubo otros vehículos involucrados, no hay rastros de algún impacto”, aclaró, señalado que una vez iniciado el fuego “ en la parte del motor según lo que se ve en el lugar, la conductora trató de retroceder unos tres metros, pero como es un lugar fangoso, se atascó el vehículo y ya no pudo salir estando sola”.

La víctima fatal fue identificada como Jessica Armando Torres, de 27 años de edad, agregó el uniformado.

Consultado con respecto al hallazgo de un arma en el rodado, encontrada en el asiento del acompañante, el comisario señaló que la escopeta calibre 12 “será derivada a personal de criminalística para ser peritada, y ver si se puede levantar algún dato, como para conocer si llegó a percutir o no”, concluyó.