Accidente de tránsito deja un fallecido y cuatro heridos en Ypacaraí

La víctima fatal fue identificada como Rodolfo López, sus dos acompañantes Guillermo Melgarejo, Gelso Ortiz González junto a los tripulantes de la camioneta Fabio Casco y Blas Acosta resultaron heridos. El jefe policial relató que fueron asistidos y trasladados al Hospital Regional de Caacupé.

Mencionó que los acompañantes de la víctima fatal sufrieron lesiones de consideración, los tripulantes de camioneta tuvieron heridas pero no revistieron gravedad. El camión de gran porte no pudo parar la marcha porque aparentemente ya no le respondía los frenos al conductor.

“Lastimosamente tuvimos un caso de accidente de tránsito con derivación fatal nuevamente. Aparentemente por problemas en el eje del camión que transportaba materiales de construcción”, aseveró.

“Desde la bajada del cerro ya no le respondían los frenos, fue el conductor quien falleció en el lugar de forma instantánea. Tenía dos acompañantes que sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de Caacupé”, comentó.

“Los dos tripulantes de la camioneta sufrieron lesiones pero no de consideración como los acompañantes del conductor del camión de gran porte”, contó.

