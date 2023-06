Abuelo de Yuyu descarta que la niña aparezca en video viralizado: “Es cortina de humo”

“Creo que esto es una cortina de humo, creo que la imagen fue creada con inteligencia artificial. Ya lo vimos varias veces y no creo que sea”, empezó lamentando el abuelo.

También destacó que todos conocen a su nieta por lo que las personas que estaban en la filmación debieron reconocerla. “Otra cosa, en el video hay otra 5 personas, como nadie avisa a la policía siendo que a mi nieta todos la conocen”, lamentó

“Quiero saber qué pasó con mi nieta”, dijo el hombre.

Sobre la relación con la madre de la niña dijo que están distanciados desde la desaparición de la niña. “Sé que mi hija tuvo otro bebé, pero ya no hablo con ella. Ella se separó de la familia”. “Lo ideal es que estemos unidos pero ella no quiere cooperar, tal vez algún día sabremos qué pasó. Tenemos teorías, y sospechamos cosas. Su padre dijo que ya no la buscará porque ella ya no está”.

Sobre el padrastro de la niña: “No sabemos qué pasó pero se habla mucho de que el padrastro se dedica a las fotos pornográficas de niños. Es todo muy confuso”.