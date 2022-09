Abuelo de niña desaparecida en Emboscada: “Ojalá escuchen al cardenal y encuentren a mi nieta”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Don Rufino, con mucho pesar, reclama celeridad en el caso de su pequeña y espera que “se escuchen las palabras del cardenal Adalberto Martínez” quien también pidió a las autoridades respuestas con respecto a este lamentable hecho. “Ojalá escuchen al cardenal y aceleren los pasos del caso para que se pueda resolver esto. Mi hija tiene una condena pendiente de 6 años”.

“Yo quiero saber donde está mi nieta. No quiero sentencia ni nada. Quiero a mi nieta. Queremos encontrarla, ese es el objetivo principal”, suplicó el abuelo, quien dice no saber nada del fiscal caso. “Solo me dijo que en 10 años recién vence la causa, pero eso no me ayuda en nada” dijo.

A la vez cuestionó el poco interés del padre biológico de la menor desaparecida nunca hizo nada para ayudar en la búsqueda. “El padre de la niña nunca aportó nada, se negó a contribuir, nunca colaboró, deberían llamarlo para saber por qué no quiere ayudar”.

